Пярмякоски не войдёт в состав национальной команды Финляндии по лыжным гонкам

Финская лыжница Криста Пярмякоски будет отсутствовать в списках национальной команды Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025.

Пярмякоски не хочет быть включённой в состав команды до тех пор, пока не примет решение о том, будет ли она продолжать свои выступления на чемпионате мира в Тронхейме в 2025 году и, возможно, на Олимпийских играх в Милане-Кортина в 2026 году, сообщает источник Yle.

Тренеры лыжной федерации Вилле Оксанен и Вилле Маунуксела никак не прокомментировали ситуацию. Этой весной лыжница регулярно тренировалась в Куортане, но о своих дальнейших планах решила не распространяться.

Пярмякоски задумалась о завершении карьеры год назад. За свою карьеру она завоевала 12 медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира.