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Ингвильд Эстберг прокомментировала непопадание в сборную Норвегии

Ингвильд Эстберг прокомментировала непопадание в сборную Норвегии
Ингвильд Флаугстад Эстберг
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Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг отреагировала на то, что осталась вне сборной Норвегии, а также поделилась намерением попасть на чемпионат мира в Тронхейме.

«Тот факт, что у меня была очень хорошая зимняя подготовка и что чемпионат мира в Тронхейме уже не за горами, настолько захватывает, что я очень мотивирована на продолжение. Я часто говорю себе, что у меня нет ни единого шанса, пока у меня нет этой специфической медицинской справки. Это мучительная ситуация, в которой я нахожусь», — приводит слова Эстберг Dagbladet.

Отметим, что с 2019 года норвежская лыжница уже пропускала многие старты по состоянию здоровья. В сезоне-2022/2023 Эстберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачёте Кубка мира.

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