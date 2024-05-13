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FIS планирует поделиться с Россией многомиллионной прибылью от нового контракта

FIS планирует поделиться с Россией многомиллионной прибылью от нового контракта
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует поделиться с национальными ассоциациями России и Беларуси прибылью от восьмилетнего контракта с маркетинговой компанией Infront. Начиная с сезона-2026/2027 предполагается централизованная продажа телеправ на соревнования. Ранее против этого выступили ассоциации Австрии, Германии, Италии, Норвегии, Словении, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

«В принципе, все страны — члены FIS выиграют от распределения, предусмотренного соглашением между FIS и Infront. Сейчас нет причин, по которым Россия и Беларусь не будут участвовать в этом перераспределении, но окончательное решение будет принято советом FIS на его следующих заседаниях», — сообщает ТАСС.

Утверждается, что восьмилетнее соглашение принесёт организации более € 100 млн сверх текущего показателя, а минимальная гарантия продаж составит более € 600 млн. Страны, которые входят в FIS, смогут рассчитывать на € 30 млн, если только протестующие страны через суд не добьются расторжения контракта с Infront.

Российские и белорусские спортсмены с 2022 года лишены права выступать на соревнованиях FIS, но членство национальных ассоциаций обеих стран приостановлено не было.

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