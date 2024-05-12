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Фоссесхолм прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам

Фоссесхолм прокомментировала непопадание в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам
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Чемпионка мира 2021 года в эстафете, норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм высказалась об обновлённом составе сборной Норвегии по лыжным гонкам. Спортсменка не попала в состав команды на сезон-2024/2025.

«Я больше не являюсь частью команды, поэтому не буду участвовать в её сборах. Надеюсь, что смогу извлечь пользу из образовавшихся тишины и покоя. Хочу немного расслабиться. Конечно, я буду скучать по команде, но буду поддерживать с ними связь. Я очень мотивирована. Не могу дождаться нового сезона», — сказала Фоссесхолм в интервью Langreen.

Презентация сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон состоится в Осло 24 мая. Также из команды выбыли Ингвильд Флугстад ​​Эстберг, Марте Сконес и Ане Аппельквист Стенсет.

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