Эстберг и Фоссесхолм проведут спарринги с Йохауг перед началом сезона-2024/2025

Норвежские лыжницы двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флугстад Эстберг и чемпионка мира Хелене Марие Фоссесхолм проведут спарринги с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Терезе Йохауг перед стартом сезона-2024/2025. Ранее спортсменки не попали в состав основной сборной Норвегии и надеются исправить ситуацию. К тренировочному процессу подключится и новый тренер женской команды Пол Миккельсплас.

«Нет ничего невозможного. У каждой спортсменки сейчас есть полгода, чтобы подготовиться и попасть сначала на Кубок мира, а затем и отобраться в состав на чемпионат мира. То, что ты не тренируешься со сборной, не имеет ключевого значения», — приводит слова специалиста Nettavisen.

Презентация сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон состоится в Осло 24 мая. Также из команды выбыли Марте Сконес и Ане Аппельквист Стенсет.