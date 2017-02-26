Экипаж Фридриха выиграл соревнования четвёрок на ЧМ по бобслею в Кёнигзее

Экипаж немца Франческо Фридриха выиграл соревнования четвёрок на чемпионате мира по бобслею в Кёнигзее. Вторым стала четвёрка его соотечественника Йоханнеса Лохнера, а замкнула тройку призёров команда ещё одного немца Нико Вальтера. Лучший российский результат — восьмое место команды Александра Касьянова.
Бобслей. Чемпионат мира. Кёнигзее, Германия
Мужчины. Четвёрки. Итоговая классификация
1. Германия (пилот – Франческо Фридрих) и Германия (Йоханнес Лохнер) – по 3.14,10.
3. Германия (Нико Вальтер) – 3.14,26…
8. Россия (Максим Андрианов, Юрий Селихов, Андрей Лылов, Кирилл Антюх) – 3.15,07.
9. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарёв) – 3.15,10…
12. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев) – 3.15,40.