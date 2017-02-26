Зимятов: хвала тренерам, что смогли сохранить такое состояние Устюгова до ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион, «король лыж»прокомментировал итоги успешного для российских лыжников командного спринта на чемпионате мира в Лахти.«Сергей Устюгов сейчас находится в отличной форме, которую достаточно сложно удерживать на протяжении долгого времени: он прекрасно выступил на «Тур де Ски». Хвала тренерам, что такое состояние смогли сохранить до чемпионата мира. Сегодня удача была на нашей стороне. Мы шли на четвёртое-третье место. Но падение сказалось на результатах гонки. Сергей молодец, что не растерялся и удачно обошёл стороной. Это год Устюгова!Девушки тоже успешно выступили. Белорукова – новая звёздочка, которая подошла к чемпионату мира в хорошей форме. Матвеева – уже опытная, имеет звание. Приятно, что виден рост. Мы все ждали, когда женщины начнут показывать хорошие результаты. Пришёл чемпионат мира, и теперь спортсменкам, тренерам не стыдно возвращаться домой. Мы ими гордимся!» — приводит слова Зимятова «Спорт-экспресс».