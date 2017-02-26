Немецкий изобретатель предложил отслеживать местоположение спортсменов по GPS

Немецкий изобретательпредложил отслеживать местоположение спортсменов с помощью GPS-передатчика вместо использования Системы антидопингового администрирования и менеджмента (АДАМС).«Использование GPS-передатчика гарантирует то, что атлет будет найден. В случае необходимости прохождения допинг-теста только допинг-офицер, в обязанности которого входит взять тест, будет иметь право отследить местоположение спортсмена», — приводит слова Пласса Spox.АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System) предназначена для управления базой данных, которая располагается в Интернете. Каждый спортсмен должен заполнять в ней информацию о своём местонахождении. Это помогает допинг-офицерам в любой момент приехать к атлету для забора проб.