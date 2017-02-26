Немецкие «летающие лыжники» выиграли командные старты на ЧМ, россияне — 6-е

Сборная Германии завоевала золото в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина К-90 на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти. Второе место заняла команда Австрии, третье — сборная Японии.
Российская команда, в составе которой выступали Анастасия Баранникова, Денис Корнилов, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, стала шестой.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные командные соревнования. К-90
1. Германия – 1035,5.
2. Австрия – 999,3.
3. Япония – 979,7…
6. Россия – 864,0.