Закарин завоевал второе место в общем зачёте многодневки «Тур Абу-Даби»

Россиянин Ильнур Закарин, представляющий Katusha – Alpecin, завоевал второе место в общем зачёте многодневной велогонки Мирового тура «Тур Абу-Даби». Победу одержал португалец Руй Кошта, выступающий в составе UAE Abu Dhabi, а замкнул тройку призёров голландец Том Дюмулин из Sunweb.
Велошоссе. Мировой тур. «Тур Абу-Даби». ОАЭ
Четвёртый этап. Яс Марина. 147 км
1. Калеб Эван (Австралия, Orica-Scott).
2. Марк Кавендиш (Великобритания, Dimension Data).
3. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal)…
8. Александр Порсев (Россия, «Газпром-Русвело»).
Итоговая классификация
1. Руй Кошта (Португалия, UAE Abu Dhabi).
2. Ильнур Закарин (Россия, Katusha – Alpecin).
3. Том Дюмулин (Нидерланды, Sunweb).