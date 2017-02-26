Халмурзаев завоевал серебро в весе до 90 кг на этапе Гран-при по дзюдо

Россиянин Хасан Халмурзаев завоевал серебро в весовой категории до 90 кг на этапе Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе, проиграв в финале грузину Беке Гвиниашвили. Его соотечественник Казбек Занкишиев стал обладателем бронзы в весе до 100 кг.
Дзюдо. Этап Гран-при. Дюссельдорф, Германия
Мужчины. До 90 кг
1. Бека Гвиниашвили (Грузия).
2. Хасан Халмурзаев (Россия).
3. Дайки Нисияма (Япония) и Михаэль Зганк (Словения)…
17. Саид Жамбеков (Россия).
До 100 кг
1. Тома Никифоров (Бельгия).
2. Аарон Вольф (Япония).
3. Михаэль Коррель (Нидерланды) и Казбек Занкишиев (Россия).
Свыше 100 кг
1. Кокоро Кагеура (Япония).
2. Хисаоси Харасава (Япония).
3. Барна Бор (Венгрия) и Ержан Шинкеев (Казахстан)…
9-16. Ренат Саидов (Россия).
Женщины. До 78 кг
1. Мами Умеки (Япония).
2. Маделайн Малонга (Франция).
3. Клара Аротекар (Словения) и Рика Такаяма (Япония)…
9-16. Антонина Шмелёва (Россия).
Свыше 78 кг
1. Ирина Киндзерская (Украина).
2. Мегуми Тасимото (Япония).
3. Лариса Черич (Босния и Герцеговина) и Акира Соне (Япония).