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Колобков: скандал в матче «Водника» и «Байкала-Энергии» — удар по бенди в РФ

27 февраля 2017, понедельник. 10:18. Другие
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал скандал вокруг матча «Водник» — «Байкал-Энергия» в чемпионате России по хоккею с мячом. Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, но все мячи были забиты в свои ворота.

«Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке.

Сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», — цитирует Колобкова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник Павел Колобков
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