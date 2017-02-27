Российские девушки выиграли эстафету на юниорском ЧМ по биатлону

Сборная России в составеодержала победу в эстафете на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Осрблье, повторив прошлогодний успех в Румынии.Основная борьба до последнего огневого рубежа шла между командами России и Норвегии, хотя фаворитками перед стартом считались итальянки. Судьбу гонки решила безупречная стрельба из положения стоя серебряного призёра в индивидуальной гонке Егоровой, которая затем убежала от соперницы из Норвегии на последнем круге.1. Россия — 59.43,2 (1+7).2. Норвегия — +18,3 (0+4).3. Италия — +1.04,8 (1+4).