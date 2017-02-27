Первая партия финала ЧМ по шахматам среди женщин завершилась вничью

Украинкаи китаянказавершили вничью первую партию в финале чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран). Белыми играла украинка, но китаянка применила редкий вариант французской защиты, что привело к ничейному результату на 42-м ходу. Китаянка стала первой на чемпионате мира–2017, кому удалось чёрными сыграть вничью с Музычук.Финал чемпионата мира по шахматам, в отличие от предыдущих раундов, будет состоять из четырёх партий в классические шахматы. Во второй 28 февраля белыми будет играть китаянка.Напомним, что в полуфинале чемпионата мира Музычук обыграла россиянку