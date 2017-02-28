Тань Чжунъи вышла вперёд в финальном матче женского чемпионата мира с Музычук

выиграла уво второй партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране. Китаянка, игравшая белыми, огорчила украинку, которая сегодня празднует свой 27-й день рождения.Первую партию спортсменки завершили вничью. Общий счёт в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи. Финалисткам предстоит провести в общей сложности четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации. Третья партия состоится 1 марта.В полуфинале чемпионата мира Музычук обыграла россиянку Александру Костенюк.