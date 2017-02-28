Карякин поднялся на 8-е место в рейтинге FIDE

Россиянин Сергей Карякин по итогам февраля поднялся на одну строчку в рейтинге FIDE и сейчас занимает восьмое место, а другой российский гроссмейстер Владимир Крамник остался на четвёртой позиции.
Рейтинг FIDE
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2838
2. Уэсли Со (США) — 2822
3. Фабиано Каруана (США) — 2817
4. Владимир Крамник — 2811
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2803
6. Хикару Накамура (США) — 2793
7. Вишванатан Ананд (Индия) — 2786
8. Сергей Карякин (Россия) — 2783
9. Левон Аронян (Армения) — 2774
10. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 2772.
У женщин по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань (2649), а лучшая из россиянок Александра Костенюк — пятая (2555).