Путин: надеюсь, в лаборатории МГУ не будет жуликов, создающих допинг-программы

Президент Россиина совещании о ходе подготовки зимней Универсиады 2019 года в Красноярске рассказал о новой системе борьбы с допингом и сказал, что Россия не несёт ответственности за выявленные царапины на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов.«Как вы знаете, мы создаём новую систему борьбы с допингом. Мы передаём эту систему из министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано, — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Мы разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет.Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом.Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины, — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несём ответственности за это хранение», — цитирует Путина «РИА Новости».