Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Путин: надеюсь, в лаборатории МГУ не будет жуликов, создающих допинг-программы

1 марта 2017, среда. 10:17. Другие
Президент России Владимир Путин на совещании о ходе подготовки зимней Универсиады 2019 года в Красноярске рассказал о новой системе борьбы с допингом и сказал, что Россия не несёт ответственности за выявленные царапины на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов.

«Как вы знаете, мы создаём новую систему борьбы с допингом. Мы передаём эту систему из министерства спорта, из правительства в независимую организацию, так, как это во многих странах мира сделано, — на площадку Московского государственного университета, не фигурально, а в прямом смысле этого слова. Мы разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами. Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет.

Надеюсь, что с помощью и наших специалистов независимых, и с помощью привлекаемых иностранных специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом.

Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины, — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было. Значит, они где-то хранились, и мы не несём ответственности за это хранение», — цитирует Путина «РИА Новости».
Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Путин ВАДА Допинг Сочи-2014
Новости. Другие
1 марта 2017, среда
11:00 Начался конкурс на лучший логотип и фирменный стиль Федерации конного спорта
10:59 Варвинец: надеюсь, в следующем сезоне проблем с подготовкой и здоровьем не будет
10:17 Путин: надеюсь, в лаборатории МГУ не будет жуликов, создающих допинг-программы
10:03 Норицын: усталость чувствуется у всех девчонок, не только у наших
10:01 Путин: бюджет Универсиады 2019 года составит 40,5 млрд рублей
09:35 Путин: у нас есть достоверные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо
09:29 Путин: Универсиаду в Красноярске постараемся провести лучше, чем в Алма-Ате
09:15 Щирбик стал 10-м на турнире по конкуру в Польше
01:02 Корбут: неправда, что я продала медали из-за нужды в деньгах
00:34 Крянин: неучастие пятерых российских лыжников в ЧМ в Лахти — чистая политика
00:09 Мошкова: в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону бежалось особенно тяжело
00:03 Иверсен, упавший в ходе командного спринта, досрочно покинул чемпионат мира
28 февраля 2017, вторник
23:27 Просвирнова, Елисеев, Акимова — в фотообзоре III зимних военных игр в Сочи
23:23 Смирнов: требование отстранить Россию от Олимпиады – контрпродуктивная акция
23:05 Рапирист Трошин — серебряный призёр юношеского чемпионата Европы по фехтованию
22:20 Фелпс: неправильно, что атлеты, попавшиеся на допинге, возвращаются в спорт
22:06 Тайгерт: из-за допинговой системы в РФ были испорчены как минимум две Олимпиады
21:43 «Динамо» победило «Тюмень» и сыграет с «Диной» в финале Кубка России
21:33 Хальфварссон: побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон
20:47 Песков: очевидно, что скандал в хоккее с мячом никак не связан с президентом
20:25 «Дина» вновь разгромила «Сибиряк» и вышла в финал Кубка России по мини-футболу
20:08 Сборная России по пляжному футболу 4 марта сыграет с ПФК «Спартак»
19:35 Ковальчик: решение по отстранённым россиянам надо принимать очень быстро
19:24 МОК внёс изменения в требования к городам-организаторам Олимпийских игр
19:23 Карякин поднялся на 8-е место в рейтинге FIDE
19:03 Чекалёва: большой внутренней уверенности сейчас не чувствую
18:48 Россия победила на ЧМ по биатлону среди юношей и юниоров в медальном зачёте
18:46 Тань Чжунъи вышла вперёд в финальном матче женского чемпионата мира с Музычук
18:27 Определён состав сборной России на мужскую классическую «разделку» на ЧМ в Лахти
18:23 Вяльбе: гарантирую, что сборная России на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти чиста
17:59 Седова: в эстафете на ЧМ побежим я, Чекалёва и Белорукова, а кто ещё — не знаю
17:45 Российские юниорки — третьи в эстафете на первенстве мира по биатлону в Осрблье
17:40 Игроки «Енисея» поддержали «Водник» и попросили Путина спасти русский хоккей
17:20 Шляхтин: большую часть информации по нашим легкоатлетам получим к концу марта
16:57 Стрельцов: в начале сезона не ставил цели выиграть юниорский Кубок IBU и два МХГ
16:49 Поршнев: теперь у нас со Стрельцовым будет задача попасть во взрослую сборную
16:48 Малиновский: могу сказать, что план по золоту на юниорском ЧМ перевыполнен
16:42 Лобастов: моей задачей было сохранить силы на последний круг
16:06 Вяльбе: я очень ценю Нортуга, но не люблю, когда в спорте идёт война
15:55 Бьорген победила в лыжной гонке на 10 км на ЧМ в Лахти, Седова — 11-я
15:40 Чемпионка мира в прыжках в высоту Кучина завершила зимний сезон
15:40 Новопашин: Халили и Мяконькому не за что извиняться после эстафеты
15:00 Валуев призвал дисквалифицировать игроков, забивавших в свои ворота
14:57 Минин: «Водник» не бросит автора 11 автоголов Пивоварова, он останется в клубе
14:48 Донских: Ерахтин действовал в состоянии аффекта. Помешательство
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+