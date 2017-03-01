Автор 11 автоголов Пивоваров дисквалифицирован на 6 месяцев

1 марта в Москве прошло дополнительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России по итогам скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.Старший тренер «Водника»и нападающий, отметившийся 11 автоголами в этом матче, на заседание не прибыли.В итоге Пивоваров был дисквалифицирован на 6 месяцев, Ярович — на 2 года. Начальник «Водника»— на 2,5 года.Игроки «Байкала-Энергии», забивавшие мячи в свои ворота, дисквалифицированы на 6 месяцев условно, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.