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Автор 11 автоголов Пивоваров дисквалифицирован на 6 месяцев

1 марта 2017, среда. 16:08. Другие
1 марта в Москве прошло дополнительное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России по итогам скандального матча чемпионата России между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11, а все мячи в игре были забиты в свои ворота. 27 февраля стало известно, что 3 марта матч будет переигран.

Старший тренер «Водника» Николай Ярович и нападающий Олег Пивоваров, отметившийся 11 автоголами в этом матче, на заседание не прибыли.

В итоге Пивоваров был дисквалифицирован на 6 месяцев, Ярович — на 2 года. Начальник «Водника»Дмитрий Минин — на 2,5 года.

Игроки «Байкала-Энергии», забивавшие мячи в свои ворота, дисквалифицированы на 6 месяцев условно, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник
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