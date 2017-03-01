«Сибсельмаш» победил «Динамо-Москва» в первом матче за выход в плей-офф ЧР

Новосибирский «Сибсельмаш» в первом квалификационном матче за право попасть в плей-офф чемпионата России на своём льду обыграл московское «Динамо» со счётом 9:3, уступая по ходу встречи 1:3. Ответная игра состоится 4 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Первый квалификационный матч
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 9:3 (1:3).
Голы: Филиппов, 4 (0:1); Филиппов, 11 (0:2); Маврин, 12 (1:2); Зимин, 38 (1:3); Свиридов, 51 (2:3); Анисимов, 59 (3:3); Исалиев, 60 (4:3); Ган, 62 (5:3); Леонов, 72 (6:3); Анисимов, 73 (7:3); Доровских, 88 (8:3); Анисимов, 89 (9:3).