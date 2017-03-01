Сундбю: если норвежцы не завоюют золото в эстафете, нам нужно отправиться домой

Норвежский лыжникпрокомментировал результаты гонки на 15 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, где победу одержал финн Иво Нисканен, а Мартин стал лишь вторым.«Я провёл свою лучшую гонку на 15 км. Но должен признать, что мне просто не хватило сил. Нисканен провёл сумасшедшую гонку. Я даже немного испугался, когда увидел, насколько он увеличил отрыв. Если норвежцы не завоюют золото в эстафете, тогда нам нужно отправиться домой», — приводит слова Сундбю NRK.