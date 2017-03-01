IAAF допустила Сидорову, Сивкову и Сокирского ко всем международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российским легкоатлетам Анжелике Сидоровой, Кристине Сивковой и Алексею Сокирскому выступать на всех международных соревнованиях в 2017 году, о чём сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.«Сегодня IAAF предоставила нам разъяснения по данному вопросу. Эти три атлета могут выступать во всех международных соревнованиях сезона-2017», — приводит слова Паркина ТАСС.Сидорова, Сивкова и Сокирский подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах, но в них не указали, какие именно старты имеются в виду. В том числе не был указан чемпионат мира по лёгкой атлетике. В связи с этим ВФЛА сделала запрос в IAAF касательно необходимости оформления спортсменами дополнительных документов.