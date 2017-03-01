Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлону

Российский биатлонистполучил гражданство Южной Кореи и сможет выступать за сборную этой страны, сообщает Yonhap. 29-летний спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка мира в составе сборной России в эстафете, а также был вторым и дважды третьим в личных гонках.Ранее в сборную Южной Кореи по биатлону перешли Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова, ставшая пятой в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.Сборная Южной Кореи надеется попасть в 22 лучшие команды в Кубке мира, чтобы иметь возможность увеличить квоту на Игры-2018 в Пхёнчхане.