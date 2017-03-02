Бывший генсек ВФЛА стал гендиректором лиги по кроссфиту

Члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики, член комиссии по стратегическим коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации, член совета IAAF, бывший генеральный секретарь ВФЛАназначен генеральным директором ФИТ-лиги «Гераклион». В сферу его ответственности войдёт организация различного рода спортивных и иных мероприятий, сообщается в пресс-релизе лиги.Михаил Бутов также вошёл в организационный комитет международной антидопинговой конференции «Чистый спорт. Честный разговор», которая пройдёт 29 марта в СК «Салют Гераклион».«Уверен, что объединение потенциала команды „Гераклиона“ и Михаила Яковлевича будет способствовать развитию спорта различных направлений так, как требуют сегодня тренды его мирового развития», — отметил президент Фонда «Гераклион»