Исполком ФХМР призвал клубы не поддаваться на провокации и объединить усилия

Члены исполкома Федерации хоккея с мячом России обратились к клубам и региональным федерациям c заявлением на своём официальном сайте.«В условиях непростой ситуации, сложившейся в отечественном хоккее с мячом в связи с вопиющим инцидентом, произошедшим 26 февраля 2017 года в Архангельске во время матча «Водник» — «Байкал-Энергия», и последовавших событий, имевших место быть в информационном пространстве, исполнительный комитет Федерации хоккея с мячом России обращается к руководителям клубов и региональных федераций, спортсменам, тренерам, арбитрам и работникам клубов с призывом действовать исключительно в рамках основополагающего и общепринятого устава — регламента Всероссийских соревнований — и последовательно соблюдать все пункты данного документа, который перед каждым хоккейным сезоном (и сезон-2016/17 не является исключением) принимается хоккейными клубами, предоставляющими гарантии по его выполнению.В столь важный для всего русского хоккея период мы призываем все клубы и команды не поддаваться на провокации и объединить свои усилия во благо нашего национального вида спорта с более чем 100-летней историей, украшенной целой россыпью побед и великолепной игрой истинных мастеров русского хоккея.Исполком ФХМР заявляет, что в дальнейшем будет руководствоваться исключительно регламентом Всероссийских соревнований и действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации».