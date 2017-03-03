Клишина: хочу завоевать медаль на чемпионате мира в Лондоне

Российская прыгунья в длинуна чемпионате Европы в помещении, который стартовал в Белграде, вновь, как и на Олимпиаде-2016, будет единственной российской спортсменкой. Клишина рассказала о своих целях на турнир и нынешний сезон.“Я мечтала об Олимпиаде 10 лет и никогда не могла предположить, что всё так будет. Надеюсь, что смогу принять участие в следующей Олимпиаде, потому что в Бразилии было очень-очень тяжело, особенно морально. Это ненормально. Я привыкла, что вокруг команда, но приходится привыкать быть одной. Но я стараюсь не думать об этом, только о медалях.Моя цель состоит в том, чтобы просто получить больше соревновательного опыта. Это то, чего мне не хватает. У меня пока нет необходимого ритма на разбеге, но я чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме, нет никаких проблем. Не исключаю, что прыжок за семь метров станет моей второй целью в этом сезоне. Я готова и хочу добиться хорошего результата для себя. Но главное, я хочу завоевать медаль на чемпионате мира в Лондоне. Не хочу оказаться на том же месте, что и на Олимпиаде. Я счастлива соревноваться», — приводит слова Клишиной Evening standard.