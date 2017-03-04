В рамках Мировой серии Red Bull Cliff Diving в 2017 году пройдёт шесть этапов

Организаторы Мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving опубликовали календарь на сезон 2017 года. В 2017 году серия будет включать в себя шесть этапов, которые пройдут в Инишморе (Ирландия, 24 июня), Сан-Мигеле (Азорские острова, Португалия, 9 июля), Полиньяно-а-Маре (Италия, 23 июля), Техас (США, 3 сентября), Мостаре (Босния и Герцеговина, 16 сентября) и Лаго-Ранко (Чили, 21 октября).Россиянин, чемпион мировой серии 2013 года и 11-кратный победитель соревнований, в этом сезоне выступит в качестве приглашённого участника. Такой же статус имеет ещё один представитель РоссииПосмотреть видеотрейлер предстоящего сезона можно на