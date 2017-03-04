Хет-трик Пулы помог «КПРФ» обыграть «Синару» в ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» в 17-м туре чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграл екатеринбургскую «Синару» со счётом 7:5. Хет-трик в составе хозяев оформил бразилец, у гостей дважды отличился«КПРФ» занимает шестое место в турнирной таблице соревнований, отставая от идущей пятой «Синары» на 8 очков.«КПРФ» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 7:5 (2:2).Голы: Пула, 18, 23, 35, Лин, 29, Иванов, 30 (а/г), Адри, 35, Паулиньо, 44 – Фахрутдинов, 8, 17, Герасимов, 26, Демин, 32, Агапов, 33.