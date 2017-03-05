Россияне сразятся за 13-е место на этапе Мировой серии по регби-7 в Лас-Вегасе

Мужская сборная России по регби-7 сыграет за 13-е место со сборной Уэльса на этапе Мировой серии, который проходит в Лас-Вегасе. В первом матче турнира за девятое место россияне проиграли сборной Самоа — 7:31, а на групповом этапе уступили во всех трёх встречах — сборным Аргентины (0:43), Новой Зеландии (5:19) и Кении (10:12).Россия — Самоа — 7:31.Матч Россиян с валлийцами состоится сегодня, 5 марта, и начнётся в 22:46 по мск.