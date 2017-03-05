Заварзина — шестая в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ по сноуборду

Австриец Андреас Проммеггер и чешка Эстер Ледечка выиграли соревнования в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Турции. Россиянин Андрей Соболев стал седьмым, а его соотечественница Алёна Заварзина показала шестой результат, но при этом сохранила лидерство в общем зачёте турнира.
Сноуборд. Этап Кубка мира. Кайсери, Турция
Мужчины. Параллельный гигантский слалом
1. Андреас Проммеггер (Австрия).
2. Сан Хо Ли (Южная Корея).
3. Бо Гун Чой (Южная Корея)…
7. Андрей Соболев (Россия)…
18. Дмитрий Логинов (Россия).
19. Станислав Детков (Россия)…
24. Константин Котов (Россия)…
26. Максим Рогозин (Россия).
27. Валерий Колегов (Россия).
28. Богдан Богданов (Россия)…
33. Вик Вайлд (Россия).
Константин Шипилов (Россия) не финишировал.
Женщины. Параллельный гигантский слалом
1. Эстер Ледечка (Чехия).
2. Томока Такеути (Япония).
3. Рамона Хофмайстер (Германия)…
6. Алёна Заварзина (Россия)…
14. Екатерина Тудегешева (Россия)…
17. Елизавета Салихова (Россия)…
19. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
21. Наталья Соболева (Россия)…
28. Милена Быкова (Россия).