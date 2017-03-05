Бывший врач команды Sky в 2011 году получил большую партию запрещённого вещества

Бывший врач британской велокоманды Skyв 2011 году получил большую партию запрещённого вещества — триамцинолона, сообщает The Sunday Times.По информации издания, проводящего расследование, Фримэн получил в Манчестере примерно 70 флаконов триамцинолона по 40 мг каждый. Бывший руководитель медицинского департамента Британской федерации велоспорта Стив Питерс утверждает, что вещество было доставлено по ошибке и затем его вернули отправителю.«Я был с коллегой, когда прибыл заказ, и это немедленно привлекло наше внимание. Доктор Фримэн, который был ответственным за заказы медицинских препаратов, объяснил, что никогда не делал этот заказ, так что, скорее всего, он был прислан по ошибке. Он связался с поставщиком по телефону в тот же день и сообщил об этом. Я попросил доктора Фримэна перепаковать заказ и отправить его обратно, а также убедиться в том, что поставщик пришлёт уведомление об ошибочной отправке. Такое уведомление нам пришло, и доктор Фримэн мне его показал. Меня это удовлетворило, поскольку это была простая административная ошибка, и не было необходимости ставить в известность вышестоящее начальство», — отметил Питерс.