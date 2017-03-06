Пайффер: Пхёнчхан не предназначен для зимних видов спорта

Четырёхкратный чемпион мира, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года немецкий биатлонистпризнался, что ему не понравились условия, в которых проходил этап Кубка мира в столице Олимпийских игр 2018 года Пхёнчхане.«Нам придётся адаптироваться к плохим условиям. Пхёнчхан совсем не предназначен для зимних видов спорта.На Олимпиаде я не буду обращать внимание на другие виды спорта. На своих предыдущих Играх я даже церемонии открытия не смотрел, не говоря о других соревнованиях», — цитирует Пайффера ARD.