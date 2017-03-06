Итальянец Колбрелли выиграл 2-й этап велогонки «Париж – Ницца», Закарин — 29-й

Итальянец Сонни Колбрелли из команды Bahrain Merida победил на 2-м этапе веломногодневки Мирового тура «Париж – Ницца», которая проходит во Франции. Вторым стал немец Джон Дегенкольб из команды Trek-Segafredo, третьим – француз Арно Демар из FDJ. Россиянин Ильнур Закарин (Team Katusha-Alpecin) финишировал 29-м со временем победителя.
В генеральной классификации лидерство сохранил победитель первого этапа Демар. Закарин занимает 15-е место с отставанием в 1 минуту и 1 секунду.
Третий этап протяжённостью в 190 км пройдёт 7 марта.