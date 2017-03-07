Цай: для «Спартака» матч с «Крепостью» проходил скорее в тренировочном режиме

Нападающий московского «Спартака»прокомментировал победу над столичной «Крепостью» в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге со счётом 22:1.«Понятно, что уровень команд на данный момент несопоставим, поэтому матч для нас проходил скорее в тренировочном режиме. Несмотря на такой крупный счёт, ребята из «Крепости» не опускали руки и старались биться за каждый мяч. Молодцы!Когда соперник играет с очень низкой обороной, здорово отрабатывать позиционную атаку, а также розыгрыши стандартных положений. Так что свои плюсы здесь, несомненно, есть.Почему не стал ярко праздновать свой третий мяч? При счёте 10:0, честно говоря, не особо хочется отмечать забитые мячи, поэтому прибережём все эмоции на следующие матчи», — цитирует Цая официальный сайт клуба.