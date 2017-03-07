Мякяряйнен обучает швейцарских биатлонисток финскому языку в магазине сладостей

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен опубликовала видео, на котором её подруги из сборной Швейцарии говорят на финском языке в магазине сладостей.
«Финляндия — лучшая в мире страна сладостей, это знают все. А лучший способ выучить финский язык — взять твоих друзей в магазин сладостей», — написала Мякяряйнен в своём «инстаграме».
Спортсменки находятся в Контиолахти, где 10-12 марта пройдёт восьмой этап Кубка мира, который ранее должен был состояться в Тюмени, но право его проведения у российского города отобрали в связи с допинговым скандалом.