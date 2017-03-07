Шубенков: российским легкоатлетам не повезло с международной федерацией

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянинпрокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитетао том, что его организация применяет презумпцию невиновности к российским спортсменам.«Томас Бах – президент Международного олимпийского комитета, и он занимается только тем, что касается Олимпийских игр. Когда начались обвинения, конкретно он должен был ответить на вопрос об участии всей российской сборной на Играх. Он исходил из определённых посылов, но в данном случае не принимал во внимание, что есть российские легкоатлеты и тяжелоатлеты. У этих видов спорта ситуация вроде как развивается в общей канве, но они всё равно стоят в стороне.Когда Бах говорит про общую суть, он забывает одну конкретную федерацию. У нас свои отношения с международной федерацией. Нам с ней не повезло. А Бах вроде как бы и прав», – сказал Шубенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.