Закарин: в России не очень развит велоспорт. Надеюсь, Екимов изменит ситуацию

Российский велогонщикоценил свою форму на старте сезона, а также прокомментировал избраниена пост президента Федерации велосипедного спорта России.«Я постепенно набираю физические кондиции. Если на «Валенсиане» я только входил в ритм соревнований и чувствовал себя довольно расслаблено, то в Абу-Даби мои результаты уже пошли вверх. Я был уверен в своих силах и на нескольких этапах показал приличное время. Думаю, мне удастся выйти на пик своей формы к двум Гран-турам. Пока мне довольно комфортно в роли лидера. Моя работа — показывать свой максимум на всех этапах, а тот факт, что вся команда будет поддерживать меня на недельных соревнованиях и Гран-турах, — это только плюс.Что касается избрания Вячеслава Екимова на пост президента Федерации велосипедного спорта России, то я, когда узнал, что он баллотируется, был очень рад этому. Очень хотел, чтобы именно он одержал победу на выборах. Вячеслав Владимирович отлично понимает проблемы нашего вида спорта и готов решать их. Впереди у него очень много работы. В России не очень развит велоспорт, и я надеюсь, что с приходом Екимова ситуация чуть-чуть изменится», — приводят слова Закарина «Известия».