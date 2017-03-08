Киммидж: история с допингом в Sky ещё не закончена

Ирландский журналиствыразил уверенность, что скоро появится новая информация насчёт употребления гонщиками Sky запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.«Я вас уверяю, история ещё не закончена. Это точно. По этому поводу появится ещё много новых фактов. Это основано на моих предчувствиях. Я просто читаю о том, что происходит. Огромные запасы триамцинолона предназначались не для одного гонщика. Кто-то ещё ими пользовался. Журналисту Уолшу удобно игнорировать роль Герта Лейндерса (бывший врач Sky, пожизненно дисквалифицированный за то, что снабжал допингом спортсменов из Rabobank). Как будто Лейндерса никогда не было в команде! Откуда бы они тогда получили соответствующие знания, если бы Лейндерса никогда не было в команде? Или если бы он просто лечил потёртости от седла. Это просто смешно», — приводит слова Киммиджа Cycling Tips.Ранее стало известно, что врач Sky в 2011 году получил большую партию триамцинолона, но по его версии она была доставлена по ошибке и тут же отправлена обратно поставщику.