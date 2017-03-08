Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сборные ХМАО-Югра стали чемпионами России по биатлону в патрульной гонке

8 марта 2017, среда. 12:31. Другие
В Новосибирске в рамках чемпионата России по биатлону прошли патрульные гонки. В мужских и женских соревнованиях победили сборные ХМАО-Югра, сообщает официальный сайт СБР.

Биатлон. Чемпионат России. Новосибирск. Патрульная гонка. Мужчины
1. ХМАО-Югра (Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Сергей Караулов, Евгений Боярских, Иван Томилов ) — 1:08.41,8 (1).
2. Новосибирская область-1 (Максим Буртасов, Александр Веприк, Максим Гаевой, Илья Никифоров, Сергей Максимцов) — +17,9 (2).
3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Иван Печёнкин, Илья Серков, Евгений Идинов, Александр Мингалёв) — +2.23,7 (4).

Патрульная гонка. Женщины
1. ХМАО-Югра (Анастасия Морозова, Кристина Смирнова, Алёна Ильиных, Надежда Ефремова, Инна Смирнова.) — 1:02.59,1 (0)
2. Красноярский край (Ольга Якушова, Маргарита Васильева, Ольга Филиппова, Наталья Гербулова, Виолетта Закурдаева) — +2.20,3 (4)
3. Новосибирская область (Людмила Шишкина, Александра Алексешникова, Яна Бабушкина, Лейсан Бикташева, Анна Сураева) — +3.26,2 (4)
Источник: Союз биатлонистов России Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Ольга Якушова
Новости. Другие
8 марта 2017, среда
12:31 Сборные ХМАО-Югра стали чемпионами России по биатлону в патрульной гонке
12:17 Шестерикова и Волков — четвёртые в супермиксте на этапе Кубка IBU в Отепя
11:54 Виролайнен заняла вторую строчку в рейтинге СБР, Старых — третью
11:50 Борцы Рамонов, Курбаналиев, Гедуев и Садулаев лидируют в рейтинге UWW
11:28 Климов: у нас со Столбовой одна цель — выиграть чемпионат мира
10:58 Просвирнова: часто общаемся с Аном на русском языке — он его знает хорошо
10:31 Чупа и Агнцева стали 23-ми в общем зачёте КМ по фристайлу в хаф-пайпе
09:49 Новаковска вернётся к международным соревнованиям на этапе Кубка IBU в Отепя
09:43 Зимятов: не удивительно, что Устюгов сумел так хорошо выступить в Лахти
09:04 Туганов стал девятым на турнире по конкуру в Катаре
00:49 Стал известен состав сборной Франции на 8-й этап КМ по биатлону в Контиолахти
00:48 Киммидж: история с допингом в Sky ещё не закончена
00:26 Белявский: вообще непонятно, до какого предела может дойти спортивная гимнастика
7 марта 2017, вторник
23:55 Вита Семеренко: посмотрим, насколько я смогу себя перебороть с таким волнением
23:39 Арутюнян: после каждого турнира меня удивляют оценки российских фигуристок
23:31 Демидова — 14-я в хафпайпе на этапе Кубка мира по фристайлу в Тине
23:11 НОК выдвинул Сьон в качестве кандидата на проведение зимней Олимпиады-2026
22:56 Сааринен: Йохауг должны дисквалифицировать минимум на два года
21:43 МОК может приостановить членство Кении на заседании исполкома в марте
21:38 Поздняков победил в турнире саблистов на юниорском ЧЕ в Болгарии, Лоханов — 3-й
21:34 Великая: надеемся, что Исинбаева снова станет председателем набсовета РУСАДА
21:15 14 марта в Москве пройдёт заседание исполкома Федерации тяжёлой атлетики России
21:13 ВАДА исключило Испанию из списка стран, не соответствующих кодексу
20:54 Чемпионы мира Брызгалова и Крушельницкий выиграли Суперкубок России в миксте
20:29 Шемпп пропустит этап КМ в Контиолахти из-за болезни
20:09 Закарин: в России не очень развит велоспорт. Надеюсь, Екимов изменит ситуацию
20:02 Бразильский суд обязал организаторов ОИ-2016 отремонтировать стадион «Маракана»
19:50 Бауманн сменил Фредерикса на посту главы оценочной комиссии по Играм-2024
19:32 Шубенков: российским легкоатлетам не повезло с международной федерацией
19:29 Президент Федерации лыжного спорта Норвегии выразил сочувствие Йохауг
19:13 Беннетт выиграл третий этап веломногодневки Мирового тура «Париж — Ницца»
19:08 Бьорндален протестировал новые лыжи на олимпийской трассе в Пхенчхане
18:45 Адвокат Йохауг: решение FIS более строгое, чем принял бы CAS
18:40 Белявский: у меня в подписчиках одни спортсмены, вряд ли они пойдут на маникюр
18:12 Мякяряйнен обучает швейцарских биатлонисток финскому языку в магазине сладостей
18:04 Замглавы FIS: теперь никто не скажет, что норвежцев судят мягче, чем русских
17:53 Дурманов: знаю о причинах ухода Анцелиович из РУСАДА, но не скажу
17:36 ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду может пройти в Челябинской области
16:51 Фэннинг, переживший нападение акулы, вернётся в Мировую лигу сёрфинга
16:06 Кучеренко исключена из числа кандидатов в сборную России по лёгкой атлетике
15:58 Устюгов, Крюков, Матвеева вошли в состав сборной РФ на этап КМ в Драммене
15:53 Колобков: мы не согласны с рядом тезисов Макларена, но готовы работать с ним
15:14 Дегтярёв: сам факт приглашения делегации Госдумы в штаб МПК — большое дело
14:58 Мутко: отставка Анцелиович не связана с интервью New York Times
14:16 Мутко: турецкие коллеги гарантировали безопасность сборной РФ по мини-футболу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+