Пидгрушная: Семеренко то, что хотела, сделала и пока поставила на этом точку

Олимпийская чемпионка украинская биатлонисткавыразила уверенность в том, что, пропустившая летнюю подготовку и стартовые этапы Кубка мира, справилась со своими задачами на сезон. В общем зачёте Кубка мира Пидгрушная занимает 27-е место, Семеренко — 73-е.«Валя вернулась в хорошем, боевом настроении. В этом году она много лечилась, восстанавливалась, у неё была индивидуальная работа. Она прекрасно знала, с какими силами она ехала на эти этапы, и не ждала никаких золотых вершин. То, что она хотела, она сделала и пока поставила на этом точку. Сейчас время привести здоровье в порядок и с первого сбора с новыми силами приступить к работе», — цитирует Пидгрушную Xsport.