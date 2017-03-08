Путин: все олимпийские объекты в Сочи используются, ничего не простаивает

Президент Россиив ходе общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске сообщил, что олимпийские объекты в Сочи используются круглый год и никакого простоя нет. Одна из врачей поблагодарила главу государства за создание хорошей инфраструктуры в Сочи.«Мы добились того, чего хотели и что не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Всё используется, ничего не простаивает. Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», — цитирует Путина «РИА Новости».