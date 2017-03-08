Вита Семеренко: молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке

прокомментировала своё возвращение в большой биатлон после почти трёхлетней паузы. Украинки заняли третье место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя.«Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх. Ездить с маленьким ребёнком по сборам совсем не сложно: мы же все вместе. Поэтому не бойтесь рожать — это абсолютное счастье, с которым всё плохое проходит совсем незаметно. На старте обошлось без толкотни: молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке. Ощущения позитивные. Только Григорий Иванович Шамрай и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать. Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров», — приводит слова 31-летней спортсменки Xsport.ua.