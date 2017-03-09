BMC выиграла командную гонку с раздельным стартом на «Тиррено-Адриатико»

В Италии стартовала велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Командную гонку с раздельным стартом на 22,7 км выиграла американская ВМС. В генеральной классификации лидером стал итальянец(ВМС). Лучший из россиян,, занял 99-е место.1. ВМС (США) – 23.20.2. Quick-Step Floors (Бельгия) – +0.17.3. FDJ (Франция) – +0.22.1. Дамиано Карузо (Италия, ВМС) – 23.21.2. Роан Денис (Австралия, ВМС) — то же время.3. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – то же время…99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.35…105. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – + 1.37.