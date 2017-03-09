BMC выиграла командную гонку с раздельным стартом на «Тиррено-Адриатико»

В Италии стартовала велогонка Мирового тура – «Тиррено-Адриатико». Командную гонку с раздельным стартом на 22,7 км выиграла американская ВМС. В генеральной классификации лидером стал итальянец Дамиано Карузо (ВМС). Лучший из россиян, Матвей Мамыкин, занял 99-е место.
Велошоссе. Мировой тур. «Тиррено-Адриатико». Италия
Первый этап. Командная гонка с раздельным стартом. 22,7 км
1. ВМС (США) – 23.20.
2. Quick-Step Floors (Бельгия) – +0.17.
3. FDJ (Франция) – +0.22.
Генеральная классификация
1. Дамиано Карузо (Италия, ВМС) – 23.21.
2. Роан Денис (Австралия, ВМС) — то же время.
3. Грег ван Авермет (Бельгия, ВМС) – то же время…
99. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.35…
105. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – + 1.37.