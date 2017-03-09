По факту гибели члена сборной РФ по маунтинбайку возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сочи, в котором погиб член сборной России по маунтинбайку, сообщает официальный сайт главного управления МВД России по Краснодарскому краю.Спортсмен находился на тренировочных сборах в Сочи и 26 февраля ехал в тренировочной форме национальной сборной России на велосипеде по улице города. Легковой автомобиль врезался в велосипедиста. Медики пытались привести пострадавшего спортсмена в сознание, но безуспешно.Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».