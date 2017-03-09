«Байкал-Энергия» победил «Кузбасс» в 1-м матче 1/4 финала плей-офф ЧР по бенди

Иркутский «Байкал-Энергия» в первом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду победил кемеровский «Кузбасс» со счётом 8:2. Вторая игра в серии до трёх побед состоится в Иркутске 10 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 8:2 (3:0).
Голы: Тремаскин, 3 (1:0); Гавриленко, 35 (2:0); Иванушкин, 45 (3:0); Дубовик, 50 (4:0); Егорычев, 56 (5:0); Исмагилов, 66 (6:0); Иванушкин, 79 (7:0); Швецов, 80 (7:1); Швецов, 85 (7:2); Дубовик, 88 (8:2).
Счёт в серии: 1-0.