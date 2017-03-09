Томас победил на втором этапе веломногодневки «Тиррено — Адриатико»

Британец Герейнт Томас из команды Sky одержал победу на этапе веломногодневки «Тиррено — Адриатико» в Италии. В общей классификации лидирует бельгиец Грет Ван Авермат.
Велоспорт на шоссе. «Мировой тур». Веломногодневка «Тиррено – Адриатико»
2-й этап. Камайоре – Помаранче, Италия. 228 км
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5:51.44.
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – +0.09
3. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe)…
57. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.04…
104. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +8.40.
Общая классификация. После второго этапа
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 6.15,14.
2. Роан Деннис (Австралия, BMC).
3. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)…
65. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3.32…
116. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +10.06.