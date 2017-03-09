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Томас победил на втором этапе веломногодневки «Тиррено — Адриатико»

9 марта 2017, четверг. 20:10. Другие
Британец Герейнт Томас из команды Sky одержал победу на этапе веломногодневки «Тиррено — Адриатико» в Италии. В общей классификации лидирует бельгиец Грет Ван Авермат.

Велоспорт на шоссе. «Мировой тур». Веломногодневка «Тиррено – Адриатико»
2-й этап. Камайоре – Помаранче, Италия. 228 км

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 5:51.44.
2. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – +0.09
3. Петер Саган (Словакия, Bora – Hansgrohe)…
57. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.04…
104. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +8.40.

Общая классификация. После второго этапа
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 6.15,14.
2. Роан Деннис (Австралия, BMC).
3. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)…
65. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – +3.32…
116. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – +10.06.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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