Костенюк: Полгар принесла миру женских шахмат больше вреда, чем пользы

12-я чемпионка мира по шахматам, бронзовая медалистка чемпионата мира — 2017 в Иране россиянкарассказала, почему, на её взгляд, женские шахматы уступают по популярности мужским.«Думаю, проблема в том, что люди, которые никогда не играли в шахматы, считают, что женщины могут, а следовательно должны, играть в шахматы наравне с мужчинами. И разделение шахмат на мужские и женские считают неуместным. Тяжело объяснить, что шахматы – это спорт, хоть и интеллектуальный. Кстати, я считаю, что Юдит Полгар принесла миру женских шахмат больше вреда, чем пользы, показав, что отдельно взятая женщина может успешно бороться с сильнейшими шахматистами мира», — приводит слова Костенюк «Спорт-экспресс».