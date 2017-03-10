«Водник» сравнял счёт в четвертьфинале с «Уральским трубником»

«Уральский трубник» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на своём льду уступил архангельскому «Воднику» со счётом 2:7. Дубли в составе гостей оформили. Счёт в серии стал 1:1.«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск) – 2:7 (2:3).Голы: Маркин, 18, Черных, 23, — Антонов, 10, 78, Перминов, 29, Дергаев, 37, 50, Попутников, 48, 84.Счёт в серии: 1-1.Третья игра в серии до трёх побед состоится в Архангельске 14 марта.