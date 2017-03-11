Фетисов: требования IPC к России не такие сложные, чтобы их было трудно решить

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжиподвёл итоги встречи российской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета в Бонне.«Многое нам понравилось, но кое-что мы не хотели бы слышать в плане количества нарушений у нас. Мы понимаем, что решение о нашей дисквалификации было не политическим, спонтанным, а спортивным. Конечно, озвученные цифры нас немного повергли в шок. Но мы услышали и от Международного паралимпийского комитета, что они готовы забыть о тех проблемах, которые были, и начать с чистого листа, если мы будем придерживаться требований для этого.Заведены уголовные дела. Мы надеемся, что будут наказаны те, кто поставил имидж России под сомнение, те, кто сделали всё, чтобы паралимпийцы наши не могли участвовать в соревнованиях. А самое главное, они разрушили ту систему, которая была признана в мире, согласована, принята. Конечно, здесь должны быть ответственные люди, которые всё это сделали или под молчаливым или непонимающим согласием всё это произошло. Мяч сейчас на нашей стороне. Требования IPC не такие сложные, чтобы их было трудно решить. Наши паралимпийцы, которые должны поехать на Паралимпиаду-2018, находятся в критическом положении. Мне кажется, мы можем всё необходимое сделать вовремя, дав понять всему миру, что мы поняли свою проблему и готовы её решать. Можем показать, что мы готовы не обвинять никого, а идти навстречу.Хотели понять, что происходит, что можно сделать, чтобы наши паралимпийцы смогли принять участие в Паралимпиаде-2018. Думаю, наше решение встретиться помогло, по крайней мере, услышать позиции. Как отметил президент IPC Крэйвен, он был рад увидеть нашу делегацию в таком составе. Для нас стали сюрпризом слова Крэйвена, который сказал, что с ним не общалась комиссия Смирнова. Хотя они делали некий запрос, чтобы поскорее решить вопрос. Он сказал, что наша встреча стала стартом для того, чтобы начать сближать наши позиции и решать те вопросы, которые пойдут во благо паралимпийцев. 20 апреля является критической датой, когда мы можем успеть согласовать все позиции с IPC, чтобы наши хоккеисты смогли отобраться на Паралимпиаду в Пхёнчхан. Мы получили заверение Крэйвена, что если мы успеем выполнить все согласованные позиции, то они готовы собрать внеочередное собрание IPC для принятия решения о возврате нас в паралимпийскую семью», — приводит слова Фетисова «Спорт FM».