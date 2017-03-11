Конькобежец Бергсма выиграл общий зачёт КМ на стайерских дистанциях

Голландец Йоррит Бергсма одержал победу на дистанции 5000 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия), а также выиграл общий зачёт турнира на стайерских дистанциях 5000 м и 10 000 м. Лучшим из россиян стал Данила Семериков, занявший 20-ю строчку.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Норвегия, Ставангер
Мужчины. 5000 м
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.17,74.
2. Тед-Ян Блумен (Канада) — 6.18,46.
3. Эрик Ян Койман (Нидерланды) — 6.19,07.
Итоговый зачёт Кубка мира на дистанциях 5000м и 10 000 м
1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 480.
2. Тед-Ян Блумен (Канада) — 413.
3. Петер Майкл (Новая Зеландия) — 338…
20. Данила Семериков (Россия) — 67…
24. Данил Синицин (Россия) — 34…
39. Александр Румянцев (Россия) — 15…
45. Сергей Грязцов (Россия) — 9…
49. Евгений Серяев (Россия).