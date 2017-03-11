Конькобежец Бергсма выиграл общий зачёт КМ на стайерских дистанциях

Голландецодержал победу на дистанции 5000 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия), а также выиграл общий зачёт турнира на стайерских дистанциях 5000 м и 10 000 м. Лучшим из россиян стал Данила Семериков, занявший 20-ю строчку.1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.17,74.2. Тед-Ян Блумен (Канада) — 6.18,46.3. Эрик Ян Койман (Нидерланды) — 6.19,07.1. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 480.2. Тед-Ян Блумен (Канада) — 413.3. Петер Майкл (Новая Зеландия) — 338…20. Данила Семериков (Россия) — 67…24. Данил Синицин (Россия) — 34…39. Александр Румянцев (Россия) — 15…45. Сергей Грязцов (Россия) — 9…49. Евгений Серяев (Россия).