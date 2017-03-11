Сборная России взяла серебро ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета в миксте

В стрельбе из пневматического пистолета в миксте на чемпионате Европы в Мариборе (Словения) сборная России в составе Виталины Бацарашкиной и Владимира Гончарова завоевала серебряные медали. В финале россияне уступили сербам Зоране Арунович и Дамиру Микечу – 4:5. Бронзовым призёром стала команда Азербайджана.
Стрельба пулевая. Чемпионат Европы. Марибор, Словения
Микст. Пистолет, 10 м
1. Сербия (Зорана Арунович, Дамир Микеч).
2. Россия (Виталина Бацарашкина, Владимир Гончаров).
3. Азербайджан (Нигар Нисырова, Руслан Лунев).